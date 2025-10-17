Personliga assistenter sökes till ung man i Solna
2025-10-17
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-17Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lugn, öppen, lyhörd, pålitlig och har lätt för att samarbete. Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är trygg i dig själv och bemöter andra med respekt och ödmjukhet.
Vi söker engagerade personliga assistenter till en ung man i 25-årsåldern som bor i Solna. Han har en fysisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen för att kunna leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv.
För närvarande vistas han på ett rehabcenter, och planen är att han ska flytta hem till sin lägenhet i början av december. Som ny assistent får du en grundlig introduktion och upplärning tillsammans med det befintliga teamet på rehabcenter, så att du känner dig trygg i din roll innan flytten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hjälpa till med vardagliga rutiner som personlig hygien, på- och avklädning samt måltider
Hantera vissa medicinska moment, t.ex. andningshjälpmedel (hoststöd)
Samarbeta med kollegor vid vissa moment för ökad trygghet
Stödja i aktiviteter och socialt umgänge
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en ung man i 25-års åldern bosatt i Solna
Tar eget ansvar och är flexibel i din arbetsroll
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet från vård, omsorg eller personlig assistans
Har vårdutbildning (t.ex. undersköterska)
Har vana vid medicinteknisk utrustning eller specialiserad hygien (t.ex. stomi, kateter)
Gillar att laga mat
Delar kundens intressen såsom fotboll, dokumentärer, vetenskap och historia
Har teknikvana (hjälp med dator, telefon m.m.)
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar". Vi söker 6 stycken personliga assistenter och tjänsterna varierar mellan ca 40 - 75%. Tjänsterna innebär varierat arbete under dagtid, kvällstid eller nattetid inkl. väntetid. Passen är förlagda enligt följande: dagtid kl 07.30 - 14.30, eftermiddag/kväll kl 13.00 - 22.00, natt kl 22.00 - 09.00.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Sandra Heras Arvidsson, mail: sandra.herasarvidsson@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Lena Nordström lena.nordstrom@humana.se Jobbnummer
9563354