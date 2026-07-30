Personliga assistenter sökes till ung kvinna med en härlig personlighet!
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hammarö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hammarö
2026-07-30
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personliga assistenter sökes till ung kvinna - ett arbete där du gör skillnad!
Är du en trygg och engagerad person som tycker om att arbeta nära en annan människa? Är du ansvarstagande, lyhörd och bra på att skapa lugn och struktur? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna i 20 - årsåldern med en härlig personlighet som bor på Hammarö.
Om arbetet
Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes liv. Hon har autism, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp med sin dagliga livsföring.
Arbetet handlar både om att finnas nära och skapa trygghet och om att uppmuntra till aktivitet och delaktighet. Du hjälper henne bland annat med struktur och vägledning men även personlig omvårdnad och andra grundläggande behov.
För att hon ska må bra behöver du kunna vara tydlig, lugn och trygg i ditt bemötande. Det är av vikt att du kan läsa av situationer, vara lyhörd för hennes behov och behålla ett lugnt och tryggt bemötande även i situationer som kan vara utmanande.
Hon tycker om att vara aktiv och fysisk aktivitet i form av promenader ska vara en naturlig del av hennes dag. Därför är det dig som själv uppskattar rörelse och aktivitet och som gärna tar initiativ att hitta på saker tillsammans som vi söker.
Arbetstider och tjänst
I dagsläget söker vi dig som kan arbeta varannan helg (ojämn vecka). Framöver kommer tjänsten att kunna utökas i samband med att hon kommer att flytta till eget boende. Då kommer arbete även bli aktuellt på vardagar, kvällar, nätter och helger.
Det här kan därför vara en bra möjlighet för dig som vill komma in i uppdraget redan nu och på sikt arbeta mer.
Vem söker vi?
För oss är personkemin mycket viktigt. Vi söker dig som är trygg, stabil, ansvarstagande och engagerad och som har förmågan att vara både tydlig och inkännande.
Kunden önskar en kvinnlig assistent. Vi ser gärna att du har erfarenhet av autism och epilepsi samt av arbete inom personlig assistans eller liknande verksamhet. Du behöver ha körkort och tycka om att vara aktiv och kommunicera väl på svenska.
Vi erbjuder
Hos God Assistans vill vi även att du som personlig assistent ska trivas och må bra, vi har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4 000 kronor/år.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Vi ser fram emot din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande.
Enligt gällande regler och God Assistans policy behöver den som ska arbeta som personlig assistent kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Du beställer utdraget på följande länk: https://etjanster.polisen.se/eregisterutdrag/utdrag/begaran
Har du frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig till: Fredrik.finnmark@godassistans.se
eller Emma.larsson@godassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015715