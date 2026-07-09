Personliga assistenter sökes till ung kvinna i Farsta
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Tjänsten
Jag söker anställda per arbetad timme (timanställning) med eventuell möjlighet till för visstidsanställning längre fram.
Utöver det söker jag även en assistent för ett tidsbegränsat vikariat på 37 timmar per vecka i genomsnitt, som sträcker sig till januari 2027.
Under dagen är det två pass. Passen är förlagda någon gång mellan 06:30-23:45. Pass kan ha andra tider vid tillfällen såsom konserter eller fester.
Arbetet kan innehålla kvälls- och helgpass. Vissa perioder arbetar du mer, andra mindre. Det påverkar också lönen. Lönen är timbaserad. Passen kan behöva ändras. Resor både utomlands och inom Sverige kan förekomma. Ej dubbelassistans. Det är bra om du kan hoppa in extra vid sjukdom eller andra vakanser med kort varsel.
På grund av jobbets karaktär med intimt stöd såsom dusch och toalettbesök så söker jag dig som identifierar dig som kvinna eller icke-binär. Tjänsten är en anställning per arbetad timme (timanställning) till en början. Stor vikt läggs vid personkemi. Intro och provpass tillämpas. Det går att avbryta under processen från båda håll om det inte känns rätt. Om det är rätt person kan det bli aktuellt med en diskussion om för visstidsanställning i ett senare skede. Då är det av vikt att du ser arbetet som långsiktigt. Det är viktigt för mig med kontinuitet i assistentgruppen.Publiceringsdatum2026-07-09Dina personliga egenskaper
Jag söker dig som är bekväm med att ha en viktig biroll och ta ett steg tillbaka, men ta ett steg fram när det behövs. Du är lugn, uppmärksam och lyhörd. Du har stort tålamod och är trygg i dig själv. Egenskaper som flexibel, noggrann och strukturerad är bra i detta jobb. Du behöver vara okej med att inte veta allt i förväg. Du har ett gott kommunikationsöga (både verbalt och alternativa kommunikationssätt).
Arbetet
Jag befinner mig i en ny fas. Jag trivs i min egen lägenhet i Farsta. Jag är 24 år och kommer från Sydkorea. Mina största intressen är musik, mat och böcker. Jag har stor integritet. Jag behöver tid på mig att släppa in andra människor i mitt liv. Skinn på näsan men försiktig. Just nu har jag ingen sysselsättning. Min förhoppning är att plugga på sikt. Cerebral Pares råkar vara en följeslagare i mitt liv. Jag kan gå, men använder rullstol för längre sträckor. Jag saknar verbal tal.
Du blir mina förlängda händer och min förstärkare. Jag kan behöva få din hjälp på olika sätt vid olika tillfällen, även när det gäller samma uppgift. Ibland orkar jag mer eller mindre. Det är viktigt för mig att göra det jag kan i mån av tid och energi. Ibland handlar det om att spara energi. Jobbet kan vara på olika platser i Stockholm.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är personlig hygien, matlagning, matsituationer via mun, hushållsuppgifter, stöd under aktiviteter, ta anteckningar. Kort uttryck ADL aktiviteter. Arbetsuppgifter som utmärker sig lite extra i detta jobb är stöd i kommunikation och hantering av Mic-Key/"knapp på magen". Jag behöver assistenter som kan tolka och förmedla min kommunikation på både svenska och engelska. Du som min assistent behöver känna mig, min CP och mina kommunikationssätt mycket väl. Du behöver kunna fånga upp detaljer och nyanser i mig. Vid vårdbesök eller liknande är stöd i kommunikationen extra betydande - du blir mitt språkrör.
Assistans handlar också om det där extra som få till eyelinern som jag vill ha den, att ha min heliga vinylstund eller ha ansiktsmask på en onsdag.Anställningsvillkor
Semesterersättning tillkommer
OB-ersättning tillkommer
Kollektivavtal (Fremia–Kommunal)
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på http://www.stil.se/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
123 47 FARSTA Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9997535