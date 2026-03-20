Personliga assistenter sökes till trygg och stabil tjänst i Holmsund
Jag är en man i 30-årsåldern som söker upp till två nya assistenter till mitt team. Jag har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och därför dubbel assistans dygnet runt. Jag bor tillsammans med min familj i Holmsund, ca 16 km utanför Umeå.
Vill du arbeta i ett lugnt, tryggt och hemtrevligt sammanhang där du verkligen kan göra skillnad? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om tjänsten
Som personlig assistent hos mig blir du en viktig del av min vardag. Ditt arbete har stor betydelse för min trygghet, livskvalitet och självständighet. Som assistent till mig har du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad varje dag!
Du kommer bland annat att:
• Assistera mig i förflyttningar och personlig omvårdnad
• Vara ett praktiskt och socialt stöd i vardagen
• Delta aktivt i rutiner och aktiviteter
• Skapa en stabil, positiv och respektfull miljö
• Du arbetar antingen dag/kväll eller vaken natt, i nära samarbete med mig och det övriga teamet.
Vem trivs i rollen?
Du söker inte bara ett jobb - du vill bidra.
Jag söker dig som är:
• Mogen, trygg och ansvarsfull
• Empatisk, lyhörd och tålmodig
• Noggrann och strukturerad
• Talar och förstår svenska mycket väl (jag har svag röst)
• Gärna har erfarenhet av personlig assistans eller liknande vårdyrke
• Inte pälsdjursallergiker eller hundrädd (hund finns i hemmet)
• Av personliga skäl söker jag kvinnliga assistenter.
Arbetstider & omfattning
Dag/kväll:
08:00-16:30
10:00-18:00
16:30-22:30
Natt:
22:30-08:00
22:30-10:00
Omfattning: upp till 100 %
Vi söker även timvikarier vid behov.
Tillträde: Snarast
Lön: Enligt överenskommelse + villkor enligt kollektivavtal
För att trivas och växa i yrket som personlig assistent krävs en välgrundad människosyn om alla människors lika värde, mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan. God självkännedom, lyhörd och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad.
Hos Aberia får du en närvarande chef, arbetsledning i vardagen, handledning, friskvård, kollektivavtal, digitala verktyg och goda möjligheter till utveckling.
Våra kunder finns i hela Sverige - barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
