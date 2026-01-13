Personliga assistenter sökes till tonårstjej i Åkersberga
2026-01-13
Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi på Olivia Personlig Assistans söker dig som vill arbeta som timvikarie hos vår kund i Åkersberga. I denna roll finns möjlighet att arbeta upp till 60 %, med arbetspass förlagda både på vardagar och helger.
Arbetstiderna är enligt följande:
Kl. 15.10-20.00
Kl. 20.00-07.50 ( 5,5 h väntetid )
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Företaget
Kunden är en tjej i tonåren som bor med sin familj och tre hundar i Åkersberga. Kundens intressen är bland annat kepsar, nalleormar samt att titta på TV och behöver därtill aktiveras med lek och promenader. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har en intellektuell funktionsnedsättning
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt måltider
Assistera vid förflyttningar
Kommunikation och tillsyn
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidare önskar kunden kvinnliga sökanden.
KRAV:
Ej allergisk mot hundar då det finns i hemmet
Rökfri
Meriter:
Erfarenhet av vård och omsorg
Sysselsättningsgrad: 2 st timvikarier
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund/brukare och eventuell anhörig, god man eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Så ansöker du
