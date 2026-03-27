Personliga assistenter sökes till tjej strax utanför Klippan
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Hej! Jag är en kvinna född år 1998 som nu söker fler assistenter till mitt team. Idag bor jag på en liten gård strax utanför Klippan tillsammans med mina föräldrar men tanken är att jag ska flytta hemifrån, inom en snar framtid. Jag har svår ME och autism och söker dig som har ett genuint engagemang för arbete med människor och som ser uppdraget långsiktigt. Som min assistent finner du glädje i att hjälpa och stötta en annan människa i det vardagliga och du trivs med ett lugnare arbetstempo där fokus är att skapa livskvalitet för personen du arbetar med. Under dagen varierar min energi och jag är ljud och ljuskänslig. Du behöver därför vara inlyssnande och lyhörd för mig och mina behov. Jag behöver hjälp med allt vardagligt och jag uppskattar att vi äter ihop.
Det är viktigt att du inte är allergisk eller rädd för pälsdjur eftersom jag har katter hemma och träffar en vårdhund varje vecka. Jag älskar djur och de skapar mycket glädje i mitt liv. Erfarenhet av mina diagnoser och/eller personlig assistans är meriterande men det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Jag önskar även att du har körkort, behärskar svenska språket väl i tal och skrift och du behöver kunna läsa obehindrat då en av arbetsuppgifterna kommer att vara högläsning, har du ett djurintresse så är det ett stort plus. Det är viktigt för mig att du är flexibel och anpassningsbar samt att du är rök- och snusfri.
Vi söker någon som kan arbeta ca 50%. Arbetstiderna är varierande men vi ser gärna att du kan arbeta dag-, kvälls- och nattid (med sovande jour), både på vardagar och under helger och ser denna tjänst som något långsiktigt.
Om dig -
Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet och vill gärna att du berättar mer om dig själv, dina intressen och erfarenheter i det. Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av hennes liv och bidra till hennes självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel, en bra lagspelare, samarbetsvillig och har ett stort tålamod. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Krav på att du
Behärskar det svenska språket väl i tal, läsförståelse och skrift, samt högläsning,
är rökfri och snusfri,
inte är allergisk eller rädd för pälsdjur,
innehar B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Meriterande är om du har
erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg,
ett intresse för djur,
kunskap om lågaffektivt bemötande.
Omfattning: Deltid ca 50%. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen
Din ansökan (personligt brev, CV och referenser) kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd
Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans
Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se
