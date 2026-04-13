Personliga assistenter sökes till tjej på 5 år
2026-04-13
Molnet Personlig assistans är en assistansanordnare för personer som är berättigad till personlig assistans enligt LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Vår verksamhet kännetecknas av flexibla lösningar med hög kvalitet, tillgänglighet och stort engagemang för både kunder och assistenter.
Vi söker nu assistenter till en charmig och busig liten tjej på snart 5 år. Hon bor tillsammans med sin mamma, pappa och sina två bröder i centrala Sollefteå. Hon går på förskola och har sina assistenter med sig där på dagarna. När hon inte är på förskolan är assistenterna med henne såväl i hemmet som på olika aktiviteter som familjen gör tillsammans. Hon kan inte andas på vanligt sätt så har hon trakeostomi inopererad och pga. ätsvårigheter har hon gastrostomi (knapp på magen).
Du är tjej eller kille, din ålder spelar mindre roll, det viktiga är att du är lugn, ordningsam, pålitlig, har tålamod och ansvarsfull. Du måste vara rökfri och behärska svenska språket i både tal och skrift. Kunskap av track, peg-knapp, inhalation, andningsmaskin är ett plus men absolut inget krav.
Du kommer få lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister, detta är obligatoriskt då flickan är minderårig. Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid rekrytering.
En introduktion görs alltid i början av tjänsten där du får lära dig allt du behöver kunna. Vi vill att du som söker har för avsikt att jobba med flickan långsiktigt. Arbetstiderna kommer att vara 12 h, dubbelassistans, förlagt på antingen dag eller natt.
Vill du ha en intressant och utvecklande arbetsplats så har du hittat helt rätt! Om du känner att du stämmer in på beskrivningen ovan så tveka inte på att skicka ett mail med CV och personligt brev till Molnet Personlig Assistans. Mer information ges vid en eventuell intervju. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: susann@molnetassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881)
9851919