Personliga assistenter sökes till tjej i Kungsbacka
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka
2025-12-30
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos tjej i 12-årsåldern bosatt i Kungsbacka
har goda kunskaper i svenska
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
har erfarenhet av alternativa kommunikationssätt
har B-körkort
har tillgång till egen bil
har en lugn och trygg personlighet
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av gruppboende/deltidsboende
delar kundens aktiva intressen såsom att vara i stallet, cykla och simma
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och den ena tjänsten är vaken natt på ca 55% med tider som innefattar 23-08 och 23-09 vissa onsdagar, torsdagar och fredagar. Den andra tjänsten är på ca 35% med tider som innefattar 16-23 på vardagarna och 09 eller 10-20 på helgen.
Båda tjänsterna innefattar ett fast schema och tiderna skiljer sig något en halvtimme/timme på vissa pass än vad som står ovan.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
