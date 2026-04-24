Personliga assistenter sökes till tjänster i Katrineholm

DVT assistans söker personal till uppdrag i Katrineholm med omnejd Vi har tre fasta tjänster på mellan 30-60% som vi söker personal till På ett par av arbetsplatserna behöver du ha tillgång till egen bil för att kunna komma till arbetet. Vill DU bli en del av oss på DVT assistans så skicka in ditt personliga personliga brev där du skriver varför du vill arbeta som personlig assistent redan idag tillsammans med ett CV. Berätta i din ansökan vilka tider du kan arbeta dag/kväll/ helg och natt Om du har körkort och bil Har du erfarenhet autism/epilepsi Är du allergisk mot djur? Gillar du hästar?