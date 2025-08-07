Personliga assistenter sökes till tjänst på 70-100% hos 13 årig kille i Tyr
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hässleholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hässleholm
2025-08-07
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker personliga assistenter till en 13 årig kille med autism, ADHD och en intellektuell funktionsnedsättning. Då assistans är nytt för killen så kommer du in i ett tidigt stadie och har stor möjlighet att hjälpa till att sätta en bra standard på assistansen. Han bor i Tyringe med sin familj och är i behov av tillsyn all vaken tid samt stöttning i vardagsaktiviteter så att saker blir utförda på ett bra sätt. Han är en väldigt aktiv kille som tycker om att röra på dig. Han har behov av att få vara i fred men under uppsikt. Han är väldigt kreativ och har ett stort intresse för skapande så som att rita, baka, leka med lera, bygga saker med papper eller trä. Han tycker även om sagor, att kolla på film och han är intresserad av flaggor.
Tjänsten är på 70-100%. Vi kan anpassa tjänsten lite efter rätt persons behov. Arbetspassen kommer främst vara på vardagar förlagda mellan 13:45-19:30. Och sen tillkommer det varannan helg utöver dessa arbetspassen. Ange hur stort procent tjänst du är intresserad av i din ansökan. Vi söker även timvikarier som kan hoppa in vid behov när ordinarie assistenter är lediga.
Har du tidigare erfarenhet av lågaffektivt bemötande är det meriterande.
Tjänsten kommer att starta tidigast 19 augusti. Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
