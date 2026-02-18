Personliga assistenter sökes till syskonpar i Norsjö
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-02-18
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Skellefteå
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vårat syskonpar i Norsjö.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och dygnspass med jour, veckans alla dagar.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDERNA
Kunderna är syster och bror, där systern är 23 år och brodern 21 år. De är ickeverbala, med autism, intellektuell funktionsnedsättning samt epilepsi. De bor i varsin lägenhet mittemot varandra.
Arbetsuppgifterna
Består av att handleda och stötta dem i hemmet.
Assistera/hjälpa vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider.
Att ge stöd och uppmuntran till att utföra aktivitet.
Följa med på daglig verksamhet.
Syskonen använder sig av PECS (kommunicerar med hjälp av bilder)
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande och engagerad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Sysselsättningsgrad:
Lillebror är i behov av en vikarie då en av hans assistenter går på föräldraledighet.
Systern behöver en vikarie då en av hennes assistenter är sjukskriven- chans till förlängning.
KRAV
Körkort och egen bil, du behöver ta dig till och från arbetsplatsen
MERITER
Du har erfarenhet av autism, epilepsi och PECS.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7235299-1848797". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
935 31 (visa karta
)
935 31 NORSJÖ Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9750148