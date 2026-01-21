Personliga assistenter sökes till sommarvikariat i Borlänge och Falun!
2026-01-21
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vill du ha ett roligt och givande arbete i sommar där du verkligen gör skillnad? Vi på Humana söker nu flera personliga assistenter i Borlänge och Falun som vill arbeta under sommaren 2026. Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och tillsammans med oss arbeta utifrån vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
I rollen som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i dennes vardag. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Varje person som är beviljad assistans är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet.
För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden. Varje assistans är unik och det är kundens individuella behov som styr vad du ska göra och hur arbetstiderna ser ut. Under rekryteringsprocessen kommer vi därför ta reda på mer om dig och vem du är för att ha möjlighet att hitta en ömsesidig matchning mellan dig och kund. Du kommer under rekryteringsprocessen bli informerad hos vilken/vilka kunder du kommer arbeta hos och hur arbetsrutinerna ser ut där.
Hos Humana är det viktigt att både du som ny assistent och kunden känner er trygga i samarbetet med varandra. Därför får alla nya assistenter en anpassad introduktion, både till yrkesrollen och till den specifika kund du ska arbeta tillsammans med.
Vem är du?
Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang, som vill ta ansvar och har lätt för att anpassa sig efter nya situationer. Eftersom att alla våra kunder har olika behov och önskemål ber vi dig därför att svara så tydligt och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna - det ökar chansen att vi kan matcha dig med rätt uppdrag.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Som sommarvikarie kommer du arbeta som timvikarie eller på ett vikariat med ett schema hos någon eller några av våra kunder. Arbetstiderna varierar efter varje kunds behov och kan variera mellan dag, kväll, natt, vardag och helg. Vi matchar din tillgänglighet med kundens behov. Beskriv eventuella önskemål om arbetstider i din ansökan.Tillträde
Det kan finnas möjlighet att börja tidigare och arbeta som timvikarie innan sommarvikariatet börjar. Ange gärna i din ansökan om detta är intressant för dig och när du isåfall har möjlighet att börja. Tillträde för sommarvikariatet sker annars enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Under rekryteringsprocessen informeras du om vilken/vilka kunder du är aktuell hos och hur arbetsrutinerna ser ut mer specifikt. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Matilda Ehrencrona matilda.ehrencrona@humana.se
