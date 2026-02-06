Personliga assistenter sökes till sommarvikariat hos en tjej i Bergkvara!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Torsås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Torsås
2026-02-06
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vår kund är en tjej i 30-årsåldern med en medfödd CP-skada som använder rullstol i sin vardag. Hon använder sig främst av en dator för kommunikation.
Vår kund är en glad, härlig och social tjej som värdesätter ett aktivt liv, och därför är din roll som personlig assistent mycket viktig.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos tjej i 30 års åldern bosatt i Bergkvara
har goda kunskaper i svenska
ej allergisk mot pälsdjur
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
har erfarenhet av tak- och golvlift
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Tjänsten är ett sommarvikariat men vi önskar att du kan jobba som timvikarie både innan och efter sommaren. Tjänsten innebär arbete på både vardagar och helg dygn 13.00-13.00 men även 13.00-08.25 de dagar kund befinner sig på daglig verksamhet.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående som timvikarie men enligt överenskommelse gällande sommarschemat.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
