Personliga assistenter sökes till sommaren hos man utanför Falköping
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-06-16
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på ca 80% hos vår kund som bor strax utanför Falköping. Vi söker dig som har möjlighet att påbörja ett vikariat från och med 1 maj tom augusti samt dig som vill arbeta 80% under juli månad. Arbetet är förlagt både vardagar och helger.
Arbetstimmarna som förekommer:
Kl. 07:00 - 07:00 dagen efter, med väntetid över natten
Under morgnar och vid aktiviteter arbetar du tillsammans med en kollega, då dubbelassistans tillämpas.
Tillträde sker antingen 1/5 eller 1/7, enligt överenskommelse.
OM KUNDEN
Kunden är en glad och social man i 30-årsåldern med mycket humor och glimten i ögat. Han tar sig fram med permobil och kommunicerar via lightwriter – en samtalsapparat. Lyft och duschstol finns även i hemmet som stöd.
Han har ett stort intresse för aktiviteter av alla slag – stora som små. Det kan vara allt från dataspel, musik och film till bowling, hockeymatcher och weekendresor. Han uppskattar när det händer saker, men också det vardagliga i livet.
Arbetet som assistent utförs huvudsakligen i hemmet, men även på den dagliga verksamhet där han jobbar. Du är hans sällskap och stöd i vardagen – både i rutiner och i upplevelser.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Stötta vid personlig hygien, förflyttningar, måltider och träning
Hjälpa till i hemmet och på hans arbetsplats
Vara en närvarande vid aktiviteter och sociala sammanhang
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete och som trivs med att arbeta med människor. Du är en trygg och pålitlig person som kan arbeta självständigt men även i samarbete med andra i ett gemensamt arbetssätt. Du är positiv, lyhörd och flexibel – med en lättsam och humoristisk inställning.
Erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande, men inte ett krav – störst vikt läggs vid personkemin.
KRAV
B-körkort och tillgång till bil, för att ta sig till och från arbetsplatsen.
Sysselsättningsgrad: 80%
Antal tjänster: 2
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7299636-2054706". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Falköping Central Station (visa karta
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521 33 FALKÖPING Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9965105