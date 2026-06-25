Personliga assistenter sökes till pojke i Töreboda
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Töreboda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Töreboda
2026-06-25
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu flera personliga assistenter till vår kund i Töreboda. Vi erbjuder en fast nattjänst på ca 75-80% samt tjänst som timvikarie. Arbetet är förlagt över både vardag och helg. Kunden är beviljad dubbelassistans vilket innebär att du alltid arbetar med en kollega.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande, fast nattjänst:
22:00 - 08:00 vaken natt
Arbetstiderna är förlagda enligt följande, timvikariat:
08:00 - 16:00
16:00 - 22:00
22:00 - 08:00 vaken natt
Tillträde och introduktion sker enligt överenskommelse, gärna omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en pojke i 7-årsåldern som bor hemma med sina föräldrar och lillebror. Han har epilepsi och använder hjälpmedel som rullstol, hostmaskin och sondmat. Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i pojkens vardag och stötta honom med:
Dagliga rutiner och förflyttningar
Assistera vid personlig hygien och vid på- och avklädning
Sondmatning och användning av medicintekniska hjälpmedel
Under nattpassen håller du aktiv tillsyn samt ger stöd vid behov, exempelvis vid medicinering och förflyttningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett varmt hjärta och ett stort engagemang för att arbeta med människor. Du är lyhörd, initiativrik och lösningsorienterad, samt har en god förmåga att analysera individens behov och anpassa ditt arbete därefter. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och förmågan att skapa en trygg miljö för kunden.
KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta sig till och från arbetsplatsen
MERITER
Vårdutbildning
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården
Erfarenhet av att arbeta med epilepsi
Sysselsättningsgrad: Ca 75-80% eller timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7706462-2071293". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
545 31 (visa karta
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545 31 TÖREBODA Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9979391