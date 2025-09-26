Personliga assistenter sökes till man utanför Perstorp
2025-09-26
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Vi söker nu tre personliga assistenter till en man som är bosatt utanför Perstorp. Han är en glad och omtänksam man som älskar djur och att umgås med sin familj eller vänner. Han har hästar och passar ofta deras barns hundar. De bor på landet, vilket innebär att kollektivtrafik inte är ett alternativ. Det är därför viktigt att du har tillgång till egen bil eller kan ta dig till arbetsplatsen på annat sätt. Som assistent kommer du vara behjälplig med personlig omvårdnad, följa med på dagliga aktivitet och utflykter, stöd vid familjeaktiviteter och djurvård (hästar och hundar).
Vi söker två personer som kan arbeta deltid på ca 50-75% och även dig som kan arbeta extra vid behov. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, tunga lyft, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning. Arbetstiderna varierar men är till exempel förlagda enligt följande:
08.00 - 22.00
08.00 - 16.00
22.00 - 08.00 (jour 8h)
Med tanke på att arbetstiderna är under dygnets alla timmar bör du vara positivt inställd till att arbeta alla tider på dygnet. Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en lugn person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Med tanke på att det finns djur i hemmet bör du även gilla djur. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
inte har allergi mot pälsdjur
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen
Det är meriterande om du
flexibel och kan hoppa in vid behov med kort varsel
Omfattning: 2 st deltid ca 50-75% samt extra vid behov Antal tjänster: 3 Tillträde: Enligt överenskommelse men gärna så snart som möjligt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
