Personliga assistenter sökes till man utanför Perstorp
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Perstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Perstorp
2026-08-04
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker nu två personliga assistenter till en man som är bosatt utanför Perstorp. Han är en glad och omtänksam man som älskar djur och att umgås med sin familj eller vänner. Han har hästar och passar ofta deras barns hundar. De bor på landet, vilket innebär att kollektivtrafik inte är ett alternativ. Det är därför viktigt att du har tillgång till egen bil eller kan ta dig till arbetsplatsen på annat sätt. Som assistent kommer du vara behjälplig med personlig omvårdnad, följa med på dagliga aktivitet och utflykter, stöd vid familjeaktiviteter och djurvård (hästar och hundar).
Vi söker dig som kan arbeta extra/vid behov, med möjlighet till ett fast schema på sikt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, tunga lyft, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning.
Arbetstiderna varierar men är till exempel förlagda enligt följande:
08.00 - 22.00
08.00 - 16.00
22.00 - 08.00 (jour 8h)
Med tanke på att arbetstiderna är under dygnets alla timmar bör du vara positivt inställd till att arbeta alla tider på dygnet.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi tror att du som söker denna tjänst är en lugn person som är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Med tanke på att det finns djur i hemmet bör du även gilla djur. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
har vårderfarenhet eller motsvarande
inte har allergi mot pälsdjur
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen
har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Omfattning: Extra/vid behov, med möjlighet till ett fast schema på sikt. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7663495-2129752". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
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214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10021178