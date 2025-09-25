Personliga assistenter sökes till man utanför Olofström
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent varierande tjänstgöringsgrader från 50- 100% . Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov hos vår manliga kund som bor i närheten av Olofström i Jämshög.
Vidare så söker kunden endast kvinnliga assistenter.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande vardag som helg, dubbelassistans förekommer:
Kl. 07.00-15.00
Kl. 07.00-18.00
Kl. 15.00-22.00
Kl. 22.00-07.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.Publiceringsdatum2025-09-25Företaget
Kunden är en man i 30-års åldern som bor tillsammans med sin familj. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har en förvärvad ryggmärgsskada.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Manuella lyft förekommer
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har fingertoppskänsla och vet när du ska kliva fram eller hålla dig lite i bakgrunden.Kvalifikationer
Ej allergisk mot pälsdjur
B-Körkort
Tillgång till bil
Fysisk stark, manuella förflyttningar förekommer
Sysselsättningsgrad: 3 tjänster varierande tjänstgöringsgrader .1 vikarie vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Emma Frejborg emma.frejborg@olivia.se Jobbnummer
9526764