Personliga assistenter sökes till man med ALS Norra Gotland
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-06
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Just nu söker vi två personliga assistenter till en man i 60-årsåldern bosatt på norra Gotland.
Det här är ett kvalificerat assistansuppdrag där din kompetens, närvaro och ansvarskänsla har stor betydelse varje dag. Kunden lever med ALS och har omfattande omvårdnadsbehov. För att skapa trygghet och kontinuitet söker vi dig som är stabil, pålitlig och vill arbeta långsiktigt.
Om uppdraget
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och är ett viktigt stöd i hans vardag. Arbetet utförs i hemmet och i de miljöer där kunden vistas.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Förflyttningar och arbete med hjälpmedel
• Stöd i dagliga rutiner
• Praktiska sysslor i hemmet
• Följa vid aktiviteter och ärenden
• Observation och anpassning efter kundens dagsform och behov
Kunden använder dagligen andningsstöd och hostmaskin som en del av sin behandling. Som assistent kommer du att delta i hanteringen av dessa hjälpmedel enligt gällande rutiner.
Tidigare erfarenhet av andningshjälpmedel är meriterande men inget krav. Du får den utbildning och handledning som krävs genom neuromottagningen i Visby samt genom introduktion innan du självständigt ansvarar för momenten.
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och förmåga att följa instruktioner och rutiner.
Arbetstider
Dag/Kväll/Natt
Dagpass: 08.00–16.00
Kvällspass: 16.00–22.30
Vaken natt: 22.00–08.30
Vi söker dig som
• Har god svenska i tal och skrift
• Har B-körkort och tillgång till bil
• Är ansvarstagande, punktlig och pålitlig
• Kan arbeta självständigt och fatta genomtänkta beslut inom ramen för ditt uppdrag
• Är lyhörd, respektfull och professionell
• Har förståelse för vikten av integritet och självbestämmande
• Vill bidra till kontinuitet och stabilitet i arbetsgruppen
Meriterande
• Erfarenhet som personlig assistent
• Erfarenhet av ALS eller andra neurologiska sjukdomar
• Erfarenhet av andningshjälpmedel eller medicinteknisk utrustning
• Vård- och omsorgsutbildning, exempelvis undersköterskeutbildningPubliceringsdatum2026-06-06Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen behöver du vara:
• Trygg och stabil
• Ansvarsfull och noggrann
• Socialt närvarande och engagerad
• Anpassningsbar efter kundens behov
• Bekväm med att arbeta nära en person med omfattande omvårdnadsbehov
Djur finns i hemmet, vilket innebär att du inte bör vara pälsallergisk.
Vi erbjuder
• Kollektivavtal via Kommunal
• Individuell lönesättning
• Strukturerad introduktion
• Utbildning via neuromottagningen i Visby för relevanta hjälpmedel
• Friskvård
• Närvarande arbetsledning
• Möjlighet till långsiktig utveckling inom företaget
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning) ska uppvisas före anställning
Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Skicka din ansökan via mejl.
E-post: info@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
9951031