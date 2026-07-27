Personliga assistenter sökes till man med ALS i Segeltorp
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-07-27
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Personliga assistenter sökes till man med ALS i Segeltorp
Vi söker nu flera engagerade och lyhörda personliga assistenter till en man som bor i Segeltorp tillsammans med sin fru. Han har nyligen fått diagnosen ALS och befinner sig i ett tidigt skede av sjukdomen. Han har fortfarande kvar många av sina funktioner och arbetar aktivt för att bibehålla sin självständighet och sina förmågor så länge som möjligt.
Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag. Din roll är att ge stöd där det behövs samtidigt som du uppmuntrar och möjliggör ett aktivt och självständigt liv utifrån brukarens egna förutsättningar och önskemål. Arbetet kräver att du är lyhörd, ansvarstagande och har ett respektfullt förhållningssätt.
Vi söker just nu 3–4 personliga assistenter med omgående start. Rekryteringen sker löpande och i takt med att brukarens behov förändras kommer vi inom kort även att rekrytera ytterligare assistenter.
Vi söker dig som:
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Är trygg, empatisk och ansvarstagande.
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor och skapa goda förutsättningar för en meningsfull vardag.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete med personer med neurologiska sjukdomar. Erfarenhet av andningsvård är särskilt meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas liv.
En trygg introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen.
Omgående start.
Löpande rekrytering – vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
141 72 SEGELTORP Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Moses Tesfamariam moses.tesfamariam@sarnmark.se Jobbnummer
10013287