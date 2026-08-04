Personliga assistenter sökes till man i Gessie
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vellinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vellinge
2026-08-04
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Om tjänsten -
Vi söker nu personliga assistenter som kan arbeta extra/vid behov, med möjlighet till en deltidstjänst på sikt.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
08:00 - 16:00, 16:00 - 22:00 (mån-sön)
22:00 - 08:00 (vaken natt)
Om kunden -
Jag är en 60 årig man som bor i en villa i Gessie utanför Vellinge med min fru. Jag sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta men jag berättar för dig om det är något jag vill. Då det sker en del förflyttningar så är det bra ifall du klarar av detta. Jag har respirator på natten och jag har trach vilket är en fördel om du har arbetat med det tidigare, men du kommer att få upplärning och utbildning.
Jag älskar att titta på sport, och fotboll är något som ligger mig särskilt varmt om hjärtat. I arbetet kommer du spendera mycket tid i mitt hem, där jag känner mig som mest bekväm. Det är viktigt att vi har en bra personkemi och någon som förstår vad assistansyrket innebär, eftersom jag har stora omvårdnadsbehov. Om du tycker om sport och har erfarenhet inom assistans, ser jag fram emot att höra från dig!
Om dig -
Du som söker bör vara lyhörd, ha en stor social förmåga och nära till skratt. Du är även en noggrann, ansvarstagande, flexibel och empatisk person då du kommer att fungera som ett stöd för kunden i sin vardag. Arbetet består av allt från personlig hygien, påklädning, till hjälp att utföra fritidsaktiviteter. Du är en person som är lugn och trygg i dig själv.
Krav att du är
Rökfri
Ej har allergi mot pälsdjur
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Har vårdutbildning
Meriterande om du har
Körkort och tillgång till bil (det går att åka med kollektivtrafiken men det är meriterande om du har körkort och bil)
Omfattning: Extra vid behov, med möjlighet till en deltidstjänst på sikt. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853345-2129770". Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
)
214 31 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10021189