Personliga assistenter sökes till man i 40-årsåldern - Nyköping i Harg
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Personliga assistenter sökes till man i Harg området i Nyköping.
Vi söker nu lyhörda och engagerade personliga assistenter till en man i 40-årsåldern som efter en bilolycka är helt förlamad. Kunden bor i ett lugnt villaområde i Nyköping i ett område som heter Harg. I denna tjänst är körkort ett krav.
Kunden är fullt kommunikativ, uttrycker själv sina behov och är tydlig med hur han vill att hans vardag ska fungera. Som assistent arbetar du nära kunden, följer hans instruktioner och är ett stöd i alla delar av det dagliga livet. Personkemin och samarbetet mellan kund och assistenter är avgörande för att vardagen ska fungera bra.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del av någons liv och samtidigt arbeta i ett engagerat team - då kan detta vara rätt tjänst för dig.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med bland annat:
• Personlig omvårdnad
• På- och avklädning
• Förflyttningar med taklift
• Hantering av kateter (introduktion och upplärning ges)
• Träning och dagliga rutiner i hemmet
• Hushållssysslor
Dubbel assistans förekommer delar av dygnet. Arbetet kräver trygghet, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är:
• Lyhörd - du kan lyssna in, visa förståelse och ha god inlevelse
• Anpassningsbar och social - du är lättsam, social och kan anpassa dig till olika situationer
• Intresserad och en lagspelare - du har vilja att lära dig, tar ansvar och fungerar bra i grupp
• Trygg i dig själv och bekväm med att arbeta nära kunden och följa tydliga instruktioner
• Har god svenska i tal och skrift
• Har B-körkort och möjlighet att ta dig till arbetsplatsen i Nyköping samt köra kundens bil i tjänst
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård/omsorg samt kunskap om lift och kateter är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstider
Tjänsten innefattar tre nattpass ( vaken natt) varannan vecka tis-tors kl. 21-07.
Vi erbjuder:
• Ett varmt och stabilt assistent team
• God introduktion och kontinuerlig handledning
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dagSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Intervjuer sker löpande.
Startdatum för tjänsten blir från mars 2026 Ersättning
Månatlig löneutbetalning
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Tiia Malki 0701454753 Jobbnummer
9746167