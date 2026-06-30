Personliga assistenter sökes till man i 40-års åldern
Elfa Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-06-30
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ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu 5–6 personliga assistenter till en man i 40-årsåldern med omfattande omvårdnadsbehov. På kundens begäran söker vi främst kvinnliga assistenter. Du kommer att arbeta nära kunden och vara en viktig del av hans vardag och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. Kunden har ett omfattande hjälpbehov och behöver stöd med samtliga moment i sin vardag. Arbetet omfattar bland annat personlig omvårdnad, förflyttningar, sondmatning, slemhantering, trak och hygieninsatser samt kontinuerlig tillsyn.
Vissa arbetsmoment kräver dubbelassistans och ett nära samarbete med kollegor. Tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg är meriterande. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet av trakeostomi (trak), sondmatning samt katetervård. Kunskaper i dari eller persiska är också meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker flera assistenter och erbjuder arbete på dag-, kvälls- och nattpass. Vi ser därför gärna att du är flexibel och kan arbeta varierande arbetstider. Inledningsvis söker vi timvikarier med möjlighet till tjänstegrad och fast schema om samarbetet fungerar väl.
Rekryteringen sker löpande, varför vi rekommenderar dig som är intresserad av tjänsten att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813)
171 52 SOLNA Kontakt
Kontakt
Hamid Amini hamid@elfa-assistans.se 073 598 69 17 Jobbnummer
9985387