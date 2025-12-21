Personliga assistenter sökes till lugn och trevlig man i Bankeryd
2025-12-21
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent till en av våra nya kunder - en varm och vänlig man som bor i hus tillsammans med sin fru. Deras vuxna barn kommer ofta på besök och i hemmet är stämningen lugn och välkomnande.Publiceringsdatum2025-12-21Företaget
Vår kund lever med MS och har behov av stöd i vardagen. Arbetet innebär bland annat:
Hjälp med förflyttningar och personlig hygien
Stöd i hemmet och i det dagliga
Promenader, sociala aktiviteter och utflykter
Han uppskattar att vara aktiv och tycker om skytte, motorsport och att komma ut. Ibland är det även en hund som kommer på besök i hemmet - därför är det viktigt att du inte är allergisk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social, lugn och trygg
Har lätt för att skapa fina relationer
Är strukturerad, lyhörd och omtänksam
Har körkort
Är rökfri
Trivs med ett arbete där du gör skillnad - varje dag
Erfarenhet av personlig assistans eller förflyttningsteknik är ett plus, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt personlighet och en vilja att ge stöd på ett respektfullt och professionellt sätt.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen. Du är vår kunds armar och ben, men lika viktigt att vara dennes språkrör vilket gör att du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag. Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av vår kunds trygghet och glädje i vardagen.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: deltid, dag/kväll + helg
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans.
Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
