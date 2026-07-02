Personliga assistenter sökes till levnadsglad kille i Linköping
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-02
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Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete och vill göra skillnad i en ung killes vardag.
Vår kund är en kille på 26 år som älskar livet och söker nu nya positiva krafter till sitt assistans team. Han är en glad, nyfiken person som tycker om att vara i rörelse och uppleva saker. Han kan gå kortare sträckor men orken varierar och då behöver han sätta sig och vila i sin rullstol eller bli körd i den när ni är iväg på äventyr.
På vardagar går han på daglig verksamhet men på fritiden gillar han att hitta på roliga saker. Han älskar bland annat gå på konserter, bio, bada/simma mm men även kunna ta det lugnt hemma då han är väldigt hemmakär.
Eftersom han har stora medicinska behov och andra funktionsnedsättningar, är han i behov av din hjälp för att kunna leva sitt liv precis så som han vill.
Han hör allt du säger men saknar tal, det innebär att du talar en mycket tydlig svenska. Ni kommunicerar även med hjälp av tecken- och bildstöd.
Du har lätt för att läsa av kroppsspråk och är nyfiken på att lära dig hans sätt att kommunicera tillbaka.
Vi söker dig som är respektfull, lyhörd, flexibel och kan anpassa ditt arbete efter kundens behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
504 51 BORÅS Kontakt
Kontakt
Stella Anadiotis stella@sandaassistans.se 0708613842 Jobbnummer
9990190