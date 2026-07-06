Personliga assistenter sökes till kvinna utanför Kramfors, timvikariat
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kramfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kramfors
2026-07-06
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, Härnösand
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På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker nu 3 stycken personliga assistenter som vill arbeta som timvikarier vid behov hos vår kvinnliga kund ca. 1,8 mil utanför Kramfors.
Arbetstiderna är följande:
Kl. 11.00-11.00 (dygnspass med sovande jour 7h 45 min)
Tillträde sker så snabbt som möjligt, så vi ser gärna att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern som behöver din hjälp som assistent i sin vardag, arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning
Handräckning
Kunden använder sig av el-rullstol.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du som söker är lugn, då stor vikt läggs på personlig lämplighet. Kunden ser gärna att du som söker är en kvinna mellan 18-65 år.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till bil
Tåla pälsdjur (kunden har två katter)
Rökfri
Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift
MERITER
Erfarenhet av personlig assistans/annat vårdarbete
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 3 st timvikarier vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872130-2086525". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://rehabassistans.teamtailor.com
Järnvägsgatan 30 (visa karta
)
872 34 KRAMFORS Arbetsplats
Rehabassistans Jobbnummer
9993101