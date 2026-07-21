Personliga assistenter sökes till kvinna utanför Falkenberg, 3 tjänster
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-07-21
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Uppdraget är hos en kvinna i 70-årsåldern med MS.
Kvinnan är förlamad och sitter i rullstol och behöver hjälp med allt i sin vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, andningsträning och träningscykel, måltider, tvätt, städning, matplanering, matlagning, baka när det finns tid med mera.
Eftersom det finns katter i hemmet då och då bör ni inte vara rädda eller allergiska mot katter.
Kvinnan önskar kvinnliga sökande från 30 år och uppåt med humor och skinn på näsan.
Arbetstiderna är 7.00–15.00 förmiddag och 15.00–23.00 eftermiddag samt varannan helg.
Vi söker dig som:
• Är ansvarstagande och empatisk
• Är engagerad med humor och skinn på näsan
• Har god samarbetsförmåga
• Är lugn och flexibel
• Tycker om katter
• --Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
311 76 FALKENBERG Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10008259