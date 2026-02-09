Personliga assistenter sökes till kvinna i Stockholm
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund som bor i Gröndal. Kunden vill endast ha kvinnliga assistenter vid sin sidaPubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Lyft kan förekomma vid förflyttningar
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider vardag som helg:
Kl. 09.00-17.00
Kl. 17.00-09.00 sovande jour väntetid 8 timmarFöretaget
Kunden är en kvinnna i 40-års åldern hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av sina symptom av MS .
I hemmet finns en hund, så du behöver tycka om djur och inte vara allergisk. Manuella förflyttningar förekommer, så fysisk styrka är ett krav.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande samt pålitlig.
Ditt uppdrag är att vara ett stöd i det dagliga livet, alltid med respekt, omtanke och lyhördhet för individens behov och önskemål. Personkemin mellan dig och kunden är avgörande , och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Yrkesmässig erfarenhet av MSKvalifikationer
Ej allergisk mot pälsdjur (hund finns i hemmet)
Omfattning: 3 tjänster varierande tjänstgöringsgrader deltid ,samt vikarie vid behov
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Vi på Bonzi är det lilla assistansbolaget med det stora hjärtat. Hos oss är vårt mål att göra livet enklare, tryggare och mer glädjerikt för funkisfamiljer, barn och vuxna. Hos oss är det viktigt att känna att det finns stöd att få genom hela livet, vilket gör att vi även har verksamhet inom ledsagning samt avlösning.
En del av Team Olivia
Bonzi ingår i koncernen Team Olivia. Team Olivia har utvecklats till ett ledande omsorgsföretag med att etablerade bolag under lokala varumärken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7086786-1832747". Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301), https://jobb.bonzi.se
Stockholms Centralstation
)
111 20 STOCKHOLM
9732824