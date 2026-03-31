Personliga assistenter sökes till kvinna i Skövde!
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Skövde. Vi söker både dig som vill arbeta som timvikarie och dig som vill arbeta ca 90% som vikarie. Vikariatet på ca 90% varar i 6 månader, men med möjlighet för förlängning. Som timvikarie arbetar du vid behov, exempelvis vid ordinarie personals frånvaro. Du förväntas kunna arbeta dag- och kvällstid under både vardagar och helger.
Arbetstiderna är i regel förlagda enligt följande:
08:00 - 16:00
16:00 - 22:00
09:00 - 22:00 under helger
Vi ser gärna att du kan börja omgående och att du trivs med att arbeta nära en person i deras vardag. Som personlig assistent blir du en viktig del i att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för kunden.
OM KUNDEN
Vår kund är en levnadsglad och social kvinna i 60-årsåldern som bor i Skövde. Hon har MS och behöver stöd i sin vardag, där du som personlig assistent blir en viktig del av hennes dagliga liv. Arbetet innebär att hjälpa till med det som får vardagen att fungera smidigt, samtidigt som du finns där som ett tryggt och närvarande stöd.
Du följer även med på olika aktiviteter, både i och utanför hemmet, och bidrar till att skapa en meningsfull och innehållsrik tillvaro utifrån hennes önskemål och behov.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är social, framåt och lyhörd i mötet med andra människor. Du har lätt för att ta kontakt och bidrar med en positiv energi, samtidigt som du är uppmärksam på kundens behov och anpassar ditt bemötande därefter.
Du är noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, med ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer. Samtidigt är du initiativtagande och ser vad som behöver göras i vardagen, utan att vänta på instruktioner.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi. Kunden ser gärna kvinnliga sökande.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur då katt finns i hemmet.
MERITERANDE
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent.
Sysselsättningsgrad: Vikariat ca 90% och timvikarie vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
