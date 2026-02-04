Personliga assistenter sökes till kvinna i Rosersberg
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sigtuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sigtuna
2026-02-04
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nu fler engagerade och omtänksamma kollegor som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Rosersberg. Tjänsten erbjuder varierande tjänstgöringsgrader och passar dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag.
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens liv och bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet.Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt måltider
Praktiskt stöd i hemmet och vid vardagliga aktiviteter
Förflyttningar där lyft kan förekomma
Träning och rörelse tillsammans och utifrån kundens behov
Varierande arbetstider arbetstider vardag som helg : Kl. 07.30-14.30
Kl. 14.30-20.30
Kl . 20.30-07-30 Vaken nattFöretaget
Jag är en 18-årig glad och positiv tjej som söker fler assistenter med stora hjärtan och mycket engagemang.
Jag har medicinresistent epilepsi och en komplex andningsproblematik, vilket innebär att jag behöver assistans dygnet runt och hjälp med det mesta i min vardag
Jag förstår vad du säger, men uttrycker mig själv genom ljud och ansiktsuttryck. För mig betyder det mycket att du är tålmodig, närvarande och tydlig i din kommunikation, så att jag i min egen takt hinner ta in det du säger.
Mina intressen är bland annat musik och sång, att spela spel, bada, rida samt att hitta på andra roliga aktiviteter.
Jag har mycket energi och tycker om när det händer saker, men ibland blir jag trött och behöver lugn och ro. Du behöver kunna läsa av situationen och växla mellan aktivitet och lugn, alltid med hänsyn till mina behov och min dagsform.
Hjälpmedel
I vardagen använder jag flera olika hjälpmedel, bland annat:
Hand- och fotortoser
Ståskal
Hoppolek
Taklift
Inhalator
PEP
Gastrostomi
Hostmaskin
Slemsug
Saturationsmätare
Syrgas vid behov
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum.
Du har personlig mognad och samarbetar bra med andra, då jag har dubbelassistans dygnet runt. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, lösningsfokuserad, initiativtagande och pålitlig.Du ser långsiktigt på detta uppdragKvalifikationer
God fysisk förmåga då förflyttningar förekommer
Ej pälsdjursallergiker då flera stora hundar finns i hemmet och ridning förkommer
Rökfri
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Simkunnig och tål klor
Mycket god svenska i tal och skrift
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Omfattning: 1 75% 1 50% 1 vikarie vid behov
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
En del av Team Olivia
