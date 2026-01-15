Personliga assistenter sökes till Kvinna i Nyhammar!
Jag är en kvinna på 49 år som söker personliga assistenter. Du ska ha ett professionellt förhållningssätt och vara social och pålitlig. Då du kommer att arbeta mycket med min kommunikation och vara mitt språkrör så är det viktigt att du behärskar det svenska språket både i tal och i skrift bra. Jag önskar att du är ansvarsfull, lyhörd, ärlig och besitter kunnskapen att kunna entusiasmera. Vidare ser jag gärna att du är flexibel, sätter mig i fokus, har en stor portion tålamod och empati. Du ska kunna laga mat, och gärna baka ibland. Jag tycker om att pyssla och att sticka, så det är bra om du kan hjälpa mig med det. Du ska kunna planera och strukturera arbetet. Det är bra om du har erfarenhet av arbetet som personlig assistent, och förstår yrket och din roll. Du måste ha körkort då jag har en bil som vi åker ut och handlar eller gör utflykter med. Meriterande är om du har utbildning från omsorgslinjen eller annan likvärdig utbildning, men det viktigaste är personkemin och viljan att lära sig. Du ska kunna arbeta där jag befinner mig. Det kan vara i min bostad, dagliga verksamheten eller på utflykter. Flexibilitet är ett måste. Arbetstiderna är enligt ett schema som rullar på dagtid, kvällstid, nätter samt helger. Jag ser helst kvinnliga sökanden.
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg.
Anställningsvillkor: Deltid
Tillträde: Omgående eller enligt ök.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
