Personliga assistenter sökes till kvinna i Norrtälje
2025-10-22
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nu 2 nya kollegor som vill arbeta deltid som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Norrtälje.
Kunden söker endast kvinnliga assistenter.
Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov vid ordinarie assistents frånvaro vid till exempel semester eller sjukdom. Som vikarie vid behov behöver du kunna vara flexibel och kunna arbeta med kort varsel varierande arbetstider vardag som helg Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistans vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i hemmet och i vardagliga aktiviteter
Tjänsterna innebär varierande arbetstider vardag som helg:
Kl. 08.30 - 17.00
Kl. 11.00-20.10
Kl. 20.00-08.40 Vaken natt.
Dubbelbemanning förekommer klockan 11.00-20.10 Företaget
Kunden är en kvinna i 40 års åldern som bor tillsammans med sin familj och hund i Norrtälje.
Är du den vi söker:
Vi tror att du är en person som tycker om att arbeta med människor och kan sätta andras behov i centrum.
Som person är du empatisk, social ,lyhörd och pålitlig. Du har lätt att följa instruktioner, men är också initiativtagande och ser vad som behöver göras.
Kunden uppskattar särskilt en trygg, lugn och stabil personlighet hos sina assistenter. Personkemin mellan dig och kunden är avgörande , och kan bli det viktigaste vid det slutliga urvalet.
Meriterande är om du har: Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg. Kvalifikationer
Vaccinerad mot Covid -19
Ej allergisk mot pälsdjur ( hund finns i hemmet)
Rökfri
Körkort
Omfattning: 1 tjänst 75%. 1 tjänst 50% .1 tjänst som vikarie vid behov.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Jobbnummer
9569220