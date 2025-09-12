Personliga assistenter sökes till kvinna i Norrtälje
2025-09-12
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker ny flera nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Norrtälje. Vi söker 4 assistenter till varierande tjänstgöringsgrader från 50% upp till 100%.
Vi söker även dig som vill arbeta som vikarie vid behov vid ordinarie assistents frånvaro vid till exempel semester eller sjukdom.Som vikarie vid behov behöver du kunna vara flexibel och kunna arbeta med kort varsel varierande arbetstider.
Vidare så söker kunden endast kvinnliga assistenter.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Tjänsten innebär varierande arbetspass arbetstider vardag som helg:
Kl. 08.30.17.00
Kl. 11.00-20.10
Kl. 20.00-08.40 Vaken natt Företaget
Kunden är en kvinna i 40 års åldern som bor tillsammans med sin familj och hund i Norrtälje. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av en stroke. I hemmet finns hjälpmedel t.ex lift, elrullstol och glidbräda .
Är du den vi söker:
Vi tror tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd och pålitlig. Du har lätt att följa instruktioner likväl som du är initiativtagande och får saker gjorda.
Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Meriterande är om du har:
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg. Kvalifikationer
Fullvaccinerad mot Covid -19
Ej allergisk mot pälsdjur hund finns i hemmet
Rökfri
Omfattning: 4 tjänster deltid varierande tjänstgöringsgrader: 50-100% .1 tjänst som vikarie vid behov.
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9505240