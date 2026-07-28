Personliga assistenter sökes till kvinna i Finspång
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Finspång Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Finspång
2026-07-28
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Vi söker nu personliga assistenter till en glad kvinna som är bosatt i Finspång. Hon har ett stort hjälpbehov och behöver hjälp med allt i sin vardag. Kunden är en väldigt glad tjej som vill vara aktiv och skrattar mycket.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat följande, gåträning, matsituationer, matlagning, personlig hygien, promenader och hushållssysslor. Kunden behöver hjälp av sina assistenter för att leva ett så aktivt liv som möjligt. Tillsammans åker hon med assistent ofta iväg och äter glass, tar en fika, går en promenad m.m. I hemmet finns flera hjälpmedel att tillgå, exempelvis rullstol, lyft, förhöjd toalettstol samt duschstol. Av denna anledning ser vi det som meriterande om du som söker har erfarenhet av att ha arbetat med hjälpmedel.
Vi söker dig som kan arbeta ca 50-60% och dig som kan arbeta extra vid behov vid ordinarie personals frånvaro. Den fördelas på dag-, kväll-, eller nattpass. Arbetstiderna ser ut som följande:
00:00 - 09:00 (väntetid: 00.00 - 06.00).
09.00 - 17.00
17.00 - 00.00
Om dig -
Som personlig assistent ser vi gärna att du är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Du bör ha ett naturligt lugn, stor empati och se denna tjänst som något långsiktigt. Viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet inom vård och omsorg eller som personlig assistent,
har vårdutbildning eller motsvarande,
inte har pälsdjur hemma då kund har viss allergi/känslighet mot vissa pälsdjur.
Det är krav på att du:
Har flytande kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift,
är rökfri,
innehar B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Omfattning: Deltid ca 50-65% med möjlighet till fler timmar på sikt samt timanställning vid behov. Antal tjänster: 2. Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8132194-2119733". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Norrköpings kommun Socialkontoret Centrum (visa karta
)
602 29 NORRKÖPING Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10014081