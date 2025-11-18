Personliga assistenter sökes till kvinna i Farsta
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-11-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-11-18Om tjänsten
Vi på Bonzi söker nya kollegor som vill arbeta som personlig assistent vid behov hos vår kvinnliga kund i Farsta . Vi söker även dig som vill arbeta deltid ca 50% .
Journätter kan förekomma .
Vidare så söker vår kund endast kvinnliga sökanden. Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Lyft kan förekomma vid förflyttningar så du behöver vara fysisk stark
Följa med på aktiviteter
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
KL. 07.00-16.00 Vardagar
KL. 08.0-16.00 Helg
KL. 16.00-08.00 sovande jour med väntetid 5 timmar vardag som helg . Företaget
Kunden är kvinna i 30 års åldern som studerar på universitetet . Kunden behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av en fysisk funktionsnedsättning.
Är du den vi söker:
Du är lösningsfokuserad, initiativtagande , ansvarstagande och har fingertoppskänsla och hög arbetsmoral.
Arbetet varierar i tempo efter kundens hjälpbehov och vardag, därför är det viktigt att du är lyhörd inför kundens behov. Vår kund är helt verbal och säger till vad som ska göras du behöver ändå kunna läsa av situationer och ta initiativ, samtidigt som du är bekväm med att inta en mer avvaktande roll.
Det är inget krav att du har arbetat som personlig assistent tidigare, det viktigaste är att personkemin stämmer, resten kommer du att lära dig bara intresset finns.
Meriterande är om du har: Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent. Kvalifikationer
Rökfri
Flexibel att kunna arbeta varierande arbetstider
Arbeta eventuella nattpass med sovande jour(väntetid förekommer)
Flytande Svenska i tal och skrift
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Omfattning: 1 vikarie vid behov . 1 tjänst deltid 50%
Tillträde: Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Jobbnummer
9609672