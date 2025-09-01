personliga assistenter sökes till kvinna i centrala Linköping.
2025-09-01
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang, är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
just nu har du en fantastisk möjlighet, då vi söker personliga assistenter till en vår kvinnliga kund i Linköping. Vi söker personliga assistenter som vill arbeta under ordinarie assistenters semester och som vikarie vid behov.
Profil på dig som söker
• Krav på att du har tangentbordsvana då du behöver hjälpa kund på hennes arbete
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Behärska det svenska språket i tal och skrift
• Ha en hygglig fysik då kund är aktiv och är ute mycket
• Använda kläder efter väder
• Vara av kvinnligt kön
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• Att du kan följa med på kortare resor
• Att du har körkort
• Att du är rökfri
• vara flexibel då ingen dag är den andra lik
Arbetstider:
Dag: 06:30-16:30
Kväll 15:30-22:30
Natt 20:30-08:30 (väntetid 5 timmar och 12 min)
Arbetsuppgifter:
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.
• Att hjälpa kunden i hemmet och utanför hemmet med allt i dennes vardag. Hon tycker om att göra många olika aktiviteter, allt från att motionera utefter sin förmåga till olika kulturtillställningar. Eller bara vara hemma och laga mat/ baka, tvätta eller vara på hennes kolonilott där hon gillar att odla både grönsaker och blommor.
• Följa med och hjälpa kunden på hennes arbete
Övrigt:
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid
lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren.
Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Är du en Trevlig och Glad person som vill ha ett givande arbete?
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9485158