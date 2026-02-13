Personliga assistenter sökes till kvinna i centrala Enköping
2026-02-13
Glaucus Assistans - det kloka valet - är ett familjärt assistansbolag med hög kompetens och lång erfarenhet inom personlig assistans. Vi arbetar nära både kunder och medarbetare och lägger stor vikt vid kvalitet, tillgänglighet och ett genuint engagemang i vardagen.
Vill du arbeta nära en annan människa och bidra till att hennes vardag fungerar på hennes villkor?
Vi startar nu upp en ny personalgrupp hos en kvinna med stora omvårdnadsbehov i centrala Enköping. Tjänsterna vi söker till är både på fast schemarad och timvikarier.
Som personlig assistent blir du hennes händer och ett tryggt stöd i livets alla delar. Arbetet sker alltid med respekt för hennes integritet, behov och önskemål.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierat och kan bland annat innebära:
Stöd i dagliga rutiner och personlig omvårdnad
Hushållssysslor, matlagning och handling
Följa med på aktiviteter och ärenden
Vara ett närvarande och tryggt sällskap
Arbetstider
Assistansen är dygnstäckande och omfattar:
Dagpass
Kvällspass
Nattpass (sovande jour)
Vi söker dig som
Är lyhörd, omtänksam och trygg i dig själv
Har lätt för att skapa god kontakt och samarbeta
Har ett respektfullt förhållningssätt och god förståelse för integritet
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande - men personlig lämplighet och personkemi är avgörande.Övrig information
Utdrag ur belastningsregistret krävs före anställning.
Ansök
Vill du ha ett arbete där du både utvecklas och gör verklig skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Frågor? Ring oss gärna på 018-470 30 18 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: teija@glaucusassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enköping-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glaucus Assistans AB
(org.nr 559122-9447)
754 37 UPPSALA Jobbnummer
9741282