Personliga assistenter sökes till kvinna boende i Växjö
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-03-06
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent i Växjö med omnejd!Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vem söker vi?
Vi söker kvinnliga och engagerade personliga assistenter till en kvinna i Växjö som lever med muskelsjukdom. Kvinnan är rullstolsburen och behöver hjälp med förflyttningar, personlig hygien, stöd vid matsituationer, samt hjälp med stöttning med allt som hör vardagen till. Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
har erfarenhet av vård och omsorg.
har erfarenhet av personlig assistans eller inom vård- och omsorgsarbete och att du är glad, positiv och ansvarstagande.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
du har respekt för kundens familjeliv, fördel om du trivs med barn då det finns barn i hemmet.
tyngre lyft vid förflyttningar förekommer, så då bör inte ha några ryggproblem.
Vi erbjuder arbete både dag, kväll, helger och vaken natt och söker både assistenter till fasta tjänster och till timanställda, som kan hoppa in vid behov. Så skriv i din ansökan vad du önskar och söker.
Körkort är meriterande, men ej ett krav.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
Om Frösunda Personlig assistans
Som personlig assistent ska du vara en hjälpande hand i det dagliga livet, så det är viktigt att personkemin stämmer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så skriv och berätta om dig själv och dina intressen i ett personligt brev som du bifogar med ditt CV.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar och behovsanställninga
Omfattning: heltid/deltid och behov.
Arbetstid: måndag-söndag, dag eller natt.
Tillträde: 1 april, inskolning kan ske innan.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Lotta Gill, verksamhetschef Frösunda lotta.gill@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
