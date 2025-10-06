Personliga assistenter sökes till kund i centrala Stockholm
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-10-06
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår manliga kund i Stockholm som bor på Gärdet. Vi söker 3 nya assistenter för varierande tjänstgöringsgrader.
Arbetstiderna är varierande vardag som helg, nattpass med sovande jour (med väntetid) förekommer.Publiceringsdatum2025-10-06Företaget
Kunden är en glad , social och humoristisk man i 50 -års åldern som behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av ALS. I hemmet finns hjälpmedel t.ex lift, glidbräda och elrullstol.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Manuella förflyttningar förekommer
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull, social samt engagerad. Du är en empatisk person och har lätt att sätta dig in i andra personers livssituation .
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Är du en person med glimten i ögat och är humoristisk så kommer du och kunden komma bra överens
Som personlig assistent får du en unik möjlighet att hjälpa andra att få en smidigare och mer meningsfull vardag. Kvalifikationer
Fysisk stark manuella förflyttningar förekommer
Yrkesmässig erfarenhet av vård och omsorg eller som personlig assistent
Rökfri
Ej allergisk mot pälsdjur hund finns i hemmet
Meriter:
Yrkesmässig erfarenhet av ALS
Sysselsättningsgrad: 3 tjänster varierande tjänstgöringsgrader
Tillträde: 1 november 2025, Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9542937