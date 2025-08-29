Personliga assistenter sökes till kommande uppdrag hos kundföretag
2025-08-29
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Sala
, Västerås
iKon Rekrytering AB är det personliga rekryteringsföretaget som utgår från Sala. Vi är verksamma inom flera kompetensområden och i hela Sverige. Vi ser att alla har en plats på arbetsmarknaden och arbetar tätt i samarbete med våra kunder för att hitta rätt talang till just deras team.
Denna rekryteringen hanteras av iKon Rekrytering och all kontakt kring denna tjänst sker via oss via jobb@ikonrekrytering.
se.
Vår målsättning är att matcha arbetssökande med arbetsgivare - Rätt person på rätt plats.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast tim- vecko- eller månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aros iKon AB
(org.nr 556987-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikon Rekrytering Kontakt
Rekrytringsteamet iKon Rekrytring 0703456478 Jobbnummer
