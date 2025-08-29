Personliga assistenter sökes till kommande uppdrag hos kundföretag

Aros iKon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge
2025-08-29


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aros iKon AB i Borlänge, Sala, Västerås eller i hela Sverige

iKon Rekrytering AB är det personliga rekryteringsföretaget som utgår från Sala. Vi är verksamma inom flera kompetensområden och i hela Sverige. Vi ser att alla har en plats på arbetsmarknaden och arbetar tätt i samarbete med våra kunder för att hitta rätt talang till just deras team.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Beskrivning
Dina arbetsuppgifter
Kvalifikationer
Anställningsvillkor
Denna rekryteringen hanteras av iKon Rekrytering och all kontakt kring denna tjänst sker via oss via jobb@ikonrekrytering.

se.

Vår målsättning är att matcha arbetssökande med arbetsgivare - Rätt person på rätt plats.

Vi ser fram emot din ansökan.

Ersättning
Fast tim- vecko- eller månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aros iKon AB (org.nr 556987-4505)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ikon Rekrytering

Kontakt
Rekrytringsteamet iKon Rekrytring
0703456478

Jobbnummer
9483808

Prenumerera på jobb från Aros iKon AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aros iKon AB: