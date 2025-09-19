Personliga assistenter sökes till härlig 22-årig tjej i Hille
2025-09-19
Personliga assistenter sökes till härlig 22-årig tjej i Hille
Hej!
Vi söker kvinnliga personliga assistenter med stort hjärta som vill bli en viktig del av vardagen för en glad och härlig tjej på 22 år. Hon bor lantligt i Hille utanför Gävle och behöver hjälp med det mesta i livet - därför blir du som assistent hennes armar, ben, röst och stöd för att hon ska kunna leva sitt liv fullt ut.
Om rollen
Som personlig assistent hjälper du till med bland annat:
• Hygien och matning
• Sjukgymnastik och kommunikationsträning
• Vardagliga sysslor i hemmet
Arbetet innebär även vissa tyngre lyft, så god fysik är viktigt.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en lugn, trygg och ansvarsfull kvinna med mycket tålamod, empati och glädje. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men inget krav - med rätt personkemi, engagemang och vilja att lära kommer du långt.
För att trivas i rollen behöver du vara rökfri, pålitlig och ordningsam. Du har god svenska i tal och skrift. Då vår kund bor lantligt (på en gård med hundar) är körkort och bil en stor fördel då kollektivtrafiken inte är fullt utbyggd till Kille.
Ungefärliga arbetstider:
• Eftermiddag/nattpass med start kl. 14:45, inklusive 5h jour på natten (23:00-04:00), avslut kl. 08:45.
• Dygnspass varannan helg (09:30-09:30).
• Vid ledighet från daglig verksamhet kan schemat variera.
Vi erbjuder
• Introduktion så snart som möjligt
• extra pass vid behov (planerad eller oplanerad frånvaro)
• Kollektivavtal och andra förmåner
• Ett familjeägt assistansbolag där både kunder och assistenter uppskattar vår närhet, tillgänglighet och snabba beslut
Viktigt att veta
När du arbetar hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Begär det enkelt digitalt via Polisens hemsida (välj arbete på HVB-hem).
[Länk till ansökan om registerutdrag](https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/)
Om Kavon Care
Vi är ett litet familjeägt assistansbolag där både kunder och assistenter alltid står i fokus. Läs gärna mer om oss på [www.kavoncare.se](http://www.kavoncare.se).
Känner du att detta kan vara jobbet för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Vi håller löpande intervjuer och ser gärna att du kan börja med intropass så snart som möjligt.
Varmt välkommen till Kavon Care - vi ser fram emot att höra från dig!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753) Kontakt
Kundansvarig
Victoria Karlsson victoria@kavoncare.se +46070000000 Jobbnummer
