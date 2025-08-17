Personliga assistenter sökes till Göteborg med omnejd
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Göteborg
Vi söker dig som vill arbetar som personlig assistent.
Du måste kunna tala och förstå svenska bra, eftersom många tjänster kräver att du skall tolka den personen du arbetar för.
Just nu har vi allt från timanställningar, extrajobb på kvällar och helger och större tjänster på 30-80 % som rullar på så länge assistansuppdraget varar. Vi har sällan tjänster som bara innebär arbete på dagtid på vardagar.
Vi på rekryteringsavdelningen kommer att göra ett urval bland inkomna ansökningar och matcha lämpliga kandidater med någon av de assistansberättigade i GIL som just nu söker personal.
Att arbeta som personlig assistent kan många gånger vara olikt andra arbeten. Hur det blir beror på vem du jobbar hos och vem du är. Ni väljer varandra och bygger upp en relation som känns bra för båda. För många är tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar ganska ointressant, utan oftast handlar det om personkemi.
Arbetsuppgifterna för en personlig assistent beror på vem man jobbar hos. Somliga behöver mycket hjälp med kroppen, andra med knoppen. Vissa festar hårt, reser lång, har många barn. Somliga pluggar, andra jobbar. Någon hänger ofta i stallet, andra gillar hockey. Någon tycker om att måla, en annan älskar prinsesstårtor. Somliga är tystlåtna, andra snacksaliga.
Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent i GIL, så skickar du in ett personligt brev, ditt CV och svarar på videofrågorna samt urvalsfrågorna.
Tjänsterna tillsätts löpande!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
