Personliga assistenter sökes till flera kunder i Stockholms län
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans Aktiebolag i Sundbyberg
, Solna
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eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad – varje dag?
Nu söker Särnmark Assistans personliga assistenter till flera kunder runt om i Stockholm. Vi har tjänster på heltid, deltid och timanställningar.
Om jobbet
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och ger det stöd som behövs för att kunden ska kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor.
Arbetet utgår alltid från kundens individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
personlig omvårdnad och hygien
förflyttningar
matlagning och hushållssysslor
träning och aktiviteter
socialt stöd och följeslagning
Ingen kund är den andra lik, vilket gör arbetet både varierande och utvecklande.
Vi söker dig som
Du är ansvarstagande, lyhörd och har ett genuint intresse för människor. Du har lätt för att samarbeta, är trygg i dig själv och kan anpassa dig efter olika situationer.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos Särnmark får du introduktion hos kunden och utbildning i rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Vi erbjuder tjänster på heltid, deltid och timanställningar. Arbetstiderna varierar beroende på kund och kan vara förlagda till dag, kväll, natt och helg.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans (Vårdföretagarna/Kommunal).
Träffa oss på rekryteringsträff
Är du nyfiken på jobbet som personlig assistent? Sök idag! De som går vidare blir kontaktade för en första rekryteringsträff.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
172 66 STOCKHOLMS LÄN Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Informatör
Fredrik Torehammar fredrik.torehammar@sarnmark.se +46738432056 Jobbnummer
9979814