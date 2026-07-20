Personliga assistenter sökes till Falu - chans till schemarad!
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2026-07-20
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Personlig assistent sökes till kvinna med MS
Vill du arbeta i ett yrke där du gör verklig skillnad varje dag? Jag är en kvinna som lever med MS (multipel skleros) och söker nu en engagerad, trygg och ansvarsfull personlig assistent som vill vara en viktig del av min vardag. Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att ge stöd utifrån mina individuella behov och bidra till att skapa en fungerande och meningsfull vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat innebära:
Hjälp med personlig omvårdnad och hygien
Stöd vid förflyttningar och dagliga aktiviteter i hemmet
Matlagning och lättare hushållssysslor
Följa med på läkarbesök, ärenden och sociala aktiviteter
Bidra till trygghet, struktur och självständighet i vardagen
Arbetet utförs i mitt hem och anpassas efter mina rutiner, önskemål och behov.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har ett respektfullt bemötande. Du är trygg i dig själv, kan arbeta självständigt och har förmåga att anpassa dig efter olika situationer.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg
Har kunskap om MS eller andra neurologiska sjukdomar
Innehar B-körkort
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att vi känner att samarbetet fungerar bra och att du kan bidra till en positiv och trygg vardag.
Omfattning och arbetstider
Vi söker timvikarier med möjlighet till en fast schemarad längre fram. Arbetstiderna kan variera och innefatta kvällar, dygnspass samt helger. Så ansöker du
Välkommen att skicka in ditt CV tillsammans med en kort presentation av dig själv. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Jag ser fram emot att höra från dig!
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1 (visa karta
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791 71 INKLUDERA ASSISTANS I SVERIGE AB Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 0791426590 Jobbnummer
10007127