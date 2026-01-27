Personliga assistenter sökes till en man i Töreboda
2026-01-27
Personliga assistenter sökes till Töreboda - gör skillnad i människors liv!
Vi på Vår Omtanke söker nu flera engagerade personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Töreboda. I rollen som personlig assistent gör du skillnad i människors liv och arbetar tillsammans med oss efter vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv".
Som personlig assistent bidrar du till att vardagen fungerar smidigt, samtidigt som du värnar om kundens självbestämmande och integritet. Rollen ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer och att kunna ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i vardagen, både praktiskt och socialt
Personlig omvårdnad
Aktivt deltagande i kundens aktiviteter och rutiner
Skapa en trygg, harmonisk och positiv miljö
Träning och fysisk aktivitet
Vi söker dig som:
Är ärlig, pålitlig och har ett varmt bemötande
Har empati, tålamod och lyhördhet
Är ansvarstagande och har god social förmåga
Har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete
Förstår och talar flytande svenska
Är flexibel, självgående och kan se behov innan de uppstår
Trivs med rutiner, är noggrann och strukturerad
Meriterande:
Körkort då kunden har en bil och behöver komma ut.
Livserfarenhet samt kunskap om autism.
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Utbildning och introduktion
Trygg anställning med kollektivavtal
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Arbetstiderna är nattpass med jour (00.00- 06.45) från 16.00-09.00
Ledig schema rad nätter.
Timvikarier sökes ocksåErsättning
Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtalTillträde
Snarast
Ansökan: Vi ser gärna att du ansöker snarast då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster från externa aktörer.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5410529-1810907".
545 30 TÖREBODA Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9708292