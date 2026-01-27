Personliga assistenter sökes till en man i Töreboda

Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Töreboda
2026-01-27


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Töreboda, Mariestad, Gullspång, Karlsborg, Tibro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Töreboda, Haninge, Nacka, Habo, Linköping eller i hela Sverige

Personliga assistenter sökes till Töreboda - gör skillnad i människors liv!
Vi på Vår Omtanke söker nu flera engagerade personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Töreboda. I rollen som personlig assistent gör du skillnad i människors liv och arbetar tillsammans med oss efter vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv".
Som personlig assistent bidrar du till att vardagen fungerar smidigt, samtidigt som du värnar om kundens självbestämmande och integritet. Rollen ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer och att kunna ta egna initiativ.

Publiceringsdatum
2026-01-27

Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i vardagen, både praktiskt och socialt

Personlig omvårdnad

Aktivt deltagande i kundens aktiviteter och rutiner

Skapa en trygg, harmonisk och positiv miljö

Träning och fysisk aktivitet

Vi söker dig som:

Är ärlig, pålitlig och har ett varmt bemötande

Har empati, tålamod och lyhördhet

Är ansvarstagande och har god social förmåga

Har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete

Förstår och talar flytande svenska

Är flexibel, självgående och kan se behov innan de uppstår

Trivs med rutiner, är noggrann och strukturerad

Meriterande:

Körkort då kunden har en bil och behöver komma ut.

Livserfarenhet samt kunskap om autism.

Vi erbjuder:

Friskvårdsbidrag

Utbildning och introduktion

Trygg anställning med kollektivavtal

Arbetstid och tjänstgöringsgrad:

Arbetstiderna är nattpass med jour (00.00- 06.45) från 16.00-09.00

Ledig schema rad nätter.

Timvikarier sökes också

Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal

Tillträde
Snarast

Ansökan: Vi ser gärna att du ansöker snarast då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster från externa aktörer.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt härliga team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5410529-1810907".

Arbetsgivare
Vår Omtanke Sverige AB (org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Töreboda Resecentrum (visa karta)
545 30  TÖREBODA

Arbetsplats
Vår Omtanke

Jobbnummer
9708292

Prenumerera på jobb från Vår Omtanke Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vår Omtanke Sverige AB: