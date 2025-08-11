Personliga assistenter sökes till en man i Örebro
2025-08-11
Om företaget
Ditt val AB är ett rikstäckande assistansanordnare som arbetar för personer med funktionsnedsättningar. Huvudkontoret finns i centrala Örebro men vi har kunder runt om i landet. Vi arbetar alltid för att ge våra kunder och personliga assistenter trygghet, stöd och service.Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Vi söker en personlig assistent till en man i Örebro. Mannen är en underbar person, glad och social. Han har en förvärvad skada senare år i livet och är förlamad från median och neråt. Arbetsuppgifter
Som personlig assistent ska du stödja personen med funktionshinder utifrån dennes behov så att de upplever bästa möjliga livskvalitet och bistå med alla aktiviteter i dagliga livet samt medverka till socialsamvaro med vänner och familj.
Mer specifikt, i dina arbetsuppgifter ingår allt från hemmets alla vardagssysslor som städning, dusch och matlagning till att följa med på aktiviteter.
Du är en person som trivs med att aktivt arbeta för att kunden ska få en tillfredställande tillvaro. Vidare så ser du det som en självklarhet att alltid arbeta utifrån kundens behov och önskemål.
Omfattning
Vi söker vikarier till en deltidstjänst, med möjlighet till en heltidsanställning. Vi söker dig som kan jobba heltid och deltid på rullande schema både dag, kväll.
Tillträdesdag
Tjänsten skall tillsättas omgående, så snart som möjligt.Ersättning
Ersättning utbetalas i form av timlön.Så ansöker du
Ansökan skickas till e-post: ansokan@dittvalab.se
Märk din ansökan med "202508"
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: ansokan@dittvalab.se Arbetsgivare Ditt val AB
