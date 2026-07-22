Personliga assistenter sökes till en man i Haninge! (Aktiv natt)

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge
2026-07-22


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Humana AB i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Mjölby eller i hela Sverige

Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:

Goda kunskaper i det svenska språket

Det är även meriterande om du:

Har goda kunskaper i svenska

Har erfarenhet av sondmatning

Har erfarenhet av ventilator

Har erfarenhet av taklyft

Har erfarenhet av hostmaskin

Tål pälsdjur

God fysik för att utföra tunga lyft

Är rökfri under arbetstid

Delar kundens intressen

Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 50%. Arbetstiderna är förlagda till aktiv natt. Arbetstider: 23-07, på både vardagar och helger.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Sandra Heras Arvidsson sandra.herasarvidsson@humana.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7445343-2112271".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Humana AB (org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta)
112 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Humana

Jobbnummer
10009547

Prenumerera på jobb från Humana AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Humana AB: