Personliga assistenter sökes till en kvinna i Täby

Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Hej!
Jag är en kvinna i 50-årsåldern som får hjälp av två assistenter samtidigt dygnet runt. Mitt nuvarande team behöver förstärkning över sommaren med eventuellt fortsatt extra vid behovs anställning i höst. Jag söker därför dig som är intresserad av att jobba som assistent åt mig!
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och vaken natt. Du som söker får gärna vara undersköterska eller tidigare ha arbetat inom vården. Erfarenhet av trak och PEG är meriterande.
Jag bor ett stenkast från Täby centrum med bra kommunikationer i form av såväl tåg som buss. Med tåget tar du dig till mig på cirka en kvart från Östra station. Omfattning: Extra/vid behov, med möjlighet till mer jobb framöver. Antal tjänster: 2. Tillträde: Så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Om dig
Som personlig assistent ser vi gärna att du är samarbetsvillig, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Meriterande är om du har genomgått en vårdrelaterad utbildning eller om du har erfarenhet inom vård och omsorg.
Krav är att du behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kommer att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
