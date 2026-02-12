Personliga assistenter sökes till en kvinna i Årsta
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-02-12
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Kvinnan är 24-år med ett stort intresse för film och skrivande men även för hår och smink. Hon har en muskelsjukdom och som assistent förväntas du därmed att hjälpa till med det fysiska såsom påklädning, handräckning, förflyttning etc.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en kvinna i 24 års åldern bosatt i Årsta
Är fysiskt stark då det förekommer förflyttningar/lyft
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kvinnans intressen
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 60%. Arbetstiderna är förlagda;
Onsdagar 07:00-19:00 och fredagar 07:00-19:00
Vi söker även timvikarier som kan hoppa in vid behov. Både nätter (aktiva nätter) samt dagpass.Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
omgående
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Evelina Madheim, Evelina.Madheim@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7217696-1838279". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9738476