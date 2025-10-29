Personliga assistenter sökes till en kvinna
2025-10-29
Om tjänsten
Vi söker nu flera kvinnliga personlig assistent till en kvinna som bor i Åkersberga, Stockholm. Kunden uppskattar vardagar med variation, humor och god stämning - därför söker vi någon som har glädje, värme och ett genuint intresse för människor.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du kunden i hennes dagliga liv, både i hemmet och vid aktiviteter utanför. Arbetet innebär bland annat:
Stöd vid personlig hygien och förflyttningar
Stöd och motivation vid aktiviteter och träning
Hjälp i hemmet
Följa med på sociala aktiviteter
Om dig
Vi söker enbart kvinnliga sökande eftersom kunden själv har uttryckt önskemål om kvinnlig assistans för att hon ska känna sig trygg och bekväm i de personliga momenten.
Du som söker är:
Intresserad av smink, hår och skönhet
Rolig, social och pålitlig
Skötsam och ansvarstagande
Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg (meriterande men inte ett krav)
Kvalifikationer Du är rökfri
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du har gärna erfarenhet av liknande arbete
Arbetstid och omfattning Deltid eller heltid, enligt schema
Börjar tjänsten 2025-12-01
Möjlighet till extra timmar vid behov
Lön och villkor Individuell lönesättning
OB och tillägg enligt kollektivavtal
Tillsvidareanställning med provanställning inledningsvis
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker så snart som möjligt, då vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Din ansökan kommer att läsas av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
